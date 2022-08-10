Вчера в Индии был анонсирован смартфон Moto G32. 11 августа за ним последует модель Moto G62 5G. Теперь стало известно, что 17 августа состоится анонс планшета Moto Tab G62.
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В магазине Flipkart уже появилась страница этого устройства. Там можно ознакомиться с его внешним видом и некоторыми характеристиками. На изображениях видно, что у него узкие рамки спереди и металлическая задняя панель с двухцветным дизайном. Сзади находится одна камера, разъём 3,5 мм, порт USB-C и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.
Moto Tab G62 обладает экраном IPS LCD размером 10,6 дюйма с разрешением 2K. Установлена система Android 12, где будет функциональность вроде специального режима чтения, Google Kids Space, Entertainment Space, поддержка более одной учётной записи и стилуса.
Работает планшет на процессоре Snapdragon 680 от аккумулятора ёмкостью 7700 мАч. В комплект поставки войдёт зарядное устройство мощностью 20 Вт. Будут предлагаться версии LTE и Wi-Fi.
Стоимость Tab G62 по нынешнему курсу будет составлять около $189, пишет Gizmochina.