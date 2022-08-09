Всего компания работает над двумя гибкими моделями

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В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

В этом году компания Vivo выпустила первый для себя гибкий смартфон Vivo X Fold. Прошло не слишком много времени, но она уже готова к релизу модели следующего поколения.

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Его характеристики сейчас по большей части неизвестны, но инсайдер Digital Chat Station рассказал о сканере отпечатков пальцев этого смартфона. Ультразвуковой сканер отпечатков будет располагаться под гибким экраном. На других подобных смартфонах сканер находится сбоку на корпусе.

От Vivo в ближайшее время ждут двух гибких смартфонов. Один станет преемником модели Vivo X Fold, а другой будет аппаратом-раскладушкой.

Vivo X Fold обладает экраном E5 LTPO OLED 3.0 размером 8,3 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением 2K и соотношение сторон 4:3,5. Вспомогательный экран OLED E5 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, HDR10+, 100% цветового диапазона DCI P3 и соотношением сторон 21:9.

Внутри находится чип Snapdragon 8 Gen 1, память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Основная камера 50 Мп Samsung GN5, сверхширокоугольная 48 Мп, портретная 12 Мп и телефото-перископом 5 Мп. Разрешение передней камеры 16 Мп.

Устройство работает на Android с интерфейсом Vivo. Ёмкость батареи 4600 мАч, зарядка 66 Вт и беспроводная зарядка 50 Вт, пишет Gizmochina.

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