У лидирующей Samsung станет на одного гибкого конкурента больше

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

11 августа глава Xiaomi Лэй Цзюнь произнесет ежегодную речь с описанием планов компании на будущее. Уже подтверждено, что состоятся анонсы нескольких устройств, включая гибкий смартфон MIX Fold 2, планшет Pad 5 Pro 12.4 и наушники Buds 4 Pro TWS. Быть может. тогда же Xiaomi представит первый для себя электромобиль.

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MIX Fold 2 должен обладать экраном AMOLED E5 6,5 дюйма от Samsung с соотношением 21:9, разрешением 2520 х 1080 и частотой 120 Гц. Ещё есть гибкий экран Eco2 AMOLED LTPO размером 8 дюймов, также 120 Гц.

Наверняка применяется процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Описание на сайтах TENAA и 3C говорит о конфигурациях памяти 12/512 ГБ и 12 ГБ / 1 ТБ.

Главная камера сзади 50 Мп на сенсоре Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Рядом находятся сверхширокоугольная камера OmniVision OV13B 13 Мп и телефото с 2-кратным оптическим зумом. Мощность зарядки 67 Вт.

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Pad 5 Pro 12.4 должен стать увеличенной версией модели Mi Pad 5. У него будет экран LCD 12,4 дюйма и Snapdragon 870, утверждает Gizmochina.