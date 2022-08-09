До его анонса осталось совсем немного

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

Информация от инсайдера Роланда Квандта позволяет накануне анонса нового поколения гибких смартфонов Samsung узнать их характеристики.

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Вот что известно про Galaxy Z Flip 4:

Гибкий экран Dynamic AMOLED 2X 6,7 дюйма с разрешением 2640 х 1080, плотностью пикселей 425 ppi, частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus+.

Защищённый экран 1,9 дюйма Super AMOLED с разрешением 512 х 260.

Android 12 с OneUI.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Память 8 ГБ.

Хранилище 128/256/512 ГБ.

Задние камеры: основная 12 Мп широкоугольная с апертурой f/1,8 и оптической стабилизацией и сверхширокоугольная 12 Мп с апертурой f/2,2.

Передняя камера 10 Мп с апертурой f/2.4.

Сканер отпечатков сбоку, распознавание лиц, OTG.

Защищённый алюминиевый корпус.

Водонепроницаемость IPx8.

Аккумулятор 3700 мАч с проводной зарядкой 25 Вт и беспроводной 15 Вт.

Акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, датчик приближения, барометр.

GPS, Glonass, Beidou, Galileo.

Sim-карта nano.

5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi AC, NFC, USB Type-C.

Размеры 84,9 x 71,9 x 17,1 мм (в закрытом виде).

Размеры 165,2 x 71,9 x 6,9 мм (в открытом виде).

Вес 187 г.

По сравнению с прошлогодней моделью ёмкость аккумулятора изменилась с 3300 мАч до 3700 мАч. Толщина и вес корпуса при этом не выросли, не считая лишних 4 г.

«Фундаментально переработанный» шарнир повышает надёжность и, быть может, долговечность устройства. Скорость зарядки чуть выросла и используется последний процессор.

Уже в среду можно будет заказать версии с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ за 1099 и 1159 евро, а есть ещё третий вариант за 1279 евро, пишет Phonearena.

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