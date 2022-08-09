Информация от инсайдера Роланда Квандта позволяет накануне анонса нового поколения гибких смартфонов Samsung узнать их характеристики.
реклама
Вот что известно про Galaxy Z Flip 4:
- Гибкий экран Dynamic AMOLED 2X 6,7 дюйма с разрешением 2640 х 1080, плотностью пикселей 425 ppi, частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus+.
- Защищённый экран 1,9 дюйма Super AMOLED с разрешением 512 х 260.
- Android 12 с OneUI.
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.
- Память 8 ГБ.
- Хранилище 128/256/512 ГБ.
- Задние камеры: основная 12 Мп широкоугольная с апертурой f/1,8 и оптической стабилизацией и сверхширокоугольная 12 Мп с апертурой f/2,2.
- Передняя камера 10 Мп с апертурой f/2.4.
- Сканер отпечатков сбоку, распознавание лиц, OTG.
- Защищённый алюминиевый корпус.
- Водонепроницаемость IPx8.
- Аккумулятор 3700 мАч с проводной зарядкой 25 Вт и беспроводной 15 Вт.
- Акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, датчик приближения, барометр.
- GPS, Glonass, Beidou, Galileo.
- Sim-карта nano.
- 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi AC, NFC, USB Type-C.
- Размеры 84,9 x 71,9 x 17,1 мм (в закрытом виде).
- Размеры 165,2 x 71,9 x 6,9 мм (в открытом виде).
- Вес 187 г.
По сравнению с прошлогодней моделью ёмкость аккумулятора изменилась с 3300 мАч до 3700 мАч. Толщина и вес корпуса при этом не выросли, не считая лишних 4 г.
«Фундаментально переработанный» шарнир повышает надёжность и, быть может, долговечность устройства. Скорость зарядки чуть выросла и используется последний процессор.
Уже в среду можно будет заказать версии с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ за 1099 и 1159 евро, а есть ещё третий вариант за 1279 евро, пишет Phonearena.