Скорее всего вас это никак не затронет

Компания Microsoft уведомила пользователей Windows 10 и 11 о найденной в этих системах проблеме. Согласно записи на Windows Health Dashboard, эти версии Windows сейчас испытывают трудности с открытием определённых документов формата XPS. Это альтернатива Adobe PDF от Microsoft.

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Кроме невозможности открывать документы XPS и OXPS на всех языках кроме английского, XPS Viewer перестаёт реагировать на запросы и начинает расходовать ресурсы процессора и памяти. Потом происходит сбой и аварийное закрытие программы при достижении отметки расхода памяти в 2,5 ГБ.

После установки обновлений KB5014666 или более поздних версий XPS Viewer может не открывать документы XML Paper Specification (XPS) на языках, отличных от английского, включая некоторые кодировки символов японского и китайского языков. Эта проблема затрагивает как файлы спецификации XML Paper (XPS), так и файлы спецификации Open XML Paper (OXPS). Показывается сообщение об ошибке «Эта страница не может быть отображена».

Microsoft называет причиной ошибки обновления KB5014666 и KB5014666 (Windows 10 19044.1806 и Windows 11 22000.778) от 26 и 28 июня. Компания ищет способы исправить ситуацию, а пока нет никаких методов как-то обойти эти ошибки.

Впрочем, форматом XPS мало кто пользуется, а Microsoft перестала устанавливать XPS Viewer в Windows 10 с версии 1803. XPS Viewer можно поставить как дополнительный компонент Windows в приложении «Параметры».

Ранее стало известно, что обновления Windows от 28 июня могут вызывать проблемы в работе USB-принтеров, сообщает Neowin.

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