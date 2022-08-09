Быть может, скоро это произойдёт и в других странах?

Смартфоны компаний Oppo и OnePlus продаются не во всех регионах мира, но до сих пор они точно продавались в Европе. Однако, теперь так нельзя сказать про Германию.

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Патентный иск от Nokia (финской телекоммуникационной компании, а не продающей смартфоны HMD Global) стал причиной запрета продаж аппаратов Oppo и OnePlus в Германии. Уже находящиеся в руках немецких пользователей смартфоны продолжат работать как обычно.

Nokia не первый год утверждает, что в смартфонах Oppo и OnePlus применяется её запатентованная технология 5G. Так как производители не купили патенты, Nokia стремилась добиться в суде того, чтобы продажи смартфонов этих компаний были запрещены, пока вопрос не будет улажен.

Немецкий суд встал на сторону Nokia. Компании обязаны заплатить за патенты, чтобы вернуть возможность продавать смартфоны в Германии. Если они не захотят платить, технология должна быть удалена из будущих аппаратов этих компаний.

Возможно, иск распространяется не только на Германию. После появления прецедента запреты на продажи могут быть введены и в других странах, что принесёт двум компаниям немалые убытки, пишет Androidauthority.

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