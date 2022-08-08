На 13 августа в Китае компания Lenovo запланировала анонс смартфона Lenovo Legion Y70. Желающие получили возможность как следует рассмотреть этот аппарат уже сейчас.
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Бренд Legion означает, что речь идёт об игровом смартфоне. Это упрощённый вариант представленной в марте модели Legion Y90. Будет предложено три цветовых варианта: белый, серый и красный. Последний обладает сразу двумя расцветками.
В середине задней панели Y90 располагается двойная камера и RGB-подсветка. У Y70 здесь обычный внешний вид с тремя камерами в верхнем левом углу. Среди них основная 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 13 Мп и макро 2 Мп.
Legion Y70 обладает экраном AMOLED 6,58 дюйма FHD+. Не исключена поддержка частоты до 144 Гц. В отверстии на экране находится камера 13 Мп.
Всё это работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Ожидается до 16 ГБ памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч, зарядка 68 Вт. Среди других характеристик сканер отпечатков в экране и Android 12 с оболочкой ZUI. Стоимость Y70 сейчас неизвестна, сообщает Gizmochina.