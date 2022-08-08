Новые разъёмы на iPad Pro будут снабжать энергией аксессуары

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Со ссылкой на китайские источники, японская компания Macotakara говорит о планшетах iPad Pro следующего поколения и двух новых 4-контактных разъёмах. У нынешних планшетов есть ряд из трёх контактов внизу корпуса под названием Smart Connector. Туда подключаются устройства вроде Magic Keyboard.

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В статье говорится, что новые разъёмы будут применяться для питания подключаемых к порту Thunderbolt/USB-C аксессуаров. Пока неизвестно, будут ли нынешние 3-контактные аксессуары совместимы с 4-контактным разъёмом Smart Connector. Новые разъёмы будут размещены на верхней и нижней гранях iPad Pro.

Ещё сообщается о корпусах 11-дюймовых и 12,9-дюймовых планшетов. Их внешний вид останется по большей части неизменным, не считая вышеназванных разъёмов.

Скорее всего и в этот раз панели mini-LED будут только в версии размером 12,9 дюйма. Этот экран называется Liquid Retina XDR и выдаёт высокую контрастность и реалистичные цвета. Если изменений не последует, максимальная яркость составит 1600 нит, контрастность миллион к одному.

Стратегия продаж новых планшетов может быть такой же, как и с iPhone 14. Разные модели iPhone 14 будут значительно отличаться друг от друга. Новый процессор A16 будет только в версиях iPhone 14 Pro, в остальных поставили прошлогодний чип A15 Bionic. Модели Pro получат экраны OLED с частотой 120 Гц, лучшие камеры и изменённые вырезы спереди.

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что панели mini-LED остаются слишком дорогими для 11-дюймовых iPad Pro. Там должны продолжить применять Liquid Retina (LCD).

Выпуск версии системы iPadOS 16 отложен до октября. По этом причине планшеты могут быть представлены в сентябре, но в продажу поступить только в октябре. Или же им будет посвящён отдельный анонс.

Предположительно, ёмкость аккумуляторов в новых планшетах вырастет. Также были слухи о поддержке MagSafe, что принесёт беспроводную зарядку. Обе модели получат процессор M2 с 20 млрд транзисторов. Это на 25% больше, чем в чипе M1. Производством занимается TSMC на техпроцессе 4 нм.

В июне была информация, что Apple представит 14,1-дюймовый iPad Pro с экраном mini-LED. У него будет 16 ГБ памяти в базовой версии, хранилище от 512 ГБ до 4 ТБ, сообщает Phonearena.

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