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AMD вслед за Nvidia увеличивает энергопотребление видеокарт серии RX 7000
Значение TGP может достигать 405 Вт
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В этом году можно рассчитывать на появление нового поколения видеокарт сразу от обоих ведущих производителей - AMD и Nvidia. Неоднократно появлялась информация о том, что Nvidia повысила энергопотребление своих видеокарт серии RTX 4000 на архитектуре Ada Lovelace. Говорилось о потреблении флагманской модели на уровне 900 Вт. Теперь речь идёт об AMD, которая якобы тоже поднимает расход энергии в картах RX 7000 на архитектуре RDNA 3 (Navi 3X).

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Об этом сообщил YouTube-блогер RedGamingTech (RGT). По его данным, команда разработчиков Radeon повысила общую графическую мощность (TGP) флагманского чипа Navi 31 с 375 Вт до 405 Вт, то есть на 8%. На основе этого же чипа будет предлагаться ещё одна модель карты TGP 375 Вт.

Были также названы некоторые характеристики будущих видеокарт. Флагман получит 84 вычислительных блока (CU) или 42 процессора рабочей группы (WGP). Называется этот флагман 7950 XT вместо 7900 XT.

Ранее говорилось, что у наиболее премиальной карты будет 60 WGP или 120 CU. Несмотря на понижение, производительность должна быть впечатляющей, так как Radeon перейдёт с двух SIMD32 в вычислительных блоках на четыре.

Подсистема памяти также получит серьёзное улучшение в виде V-кэша, якобы увеличивающего объём Infinity Cache флагманского GPU со 128 МБ до 384 МБ.

Производительность карт RX 7000 ожидается в два раза выше по сравнению с нынешним лидером RX 6950 XT. Это должно позволить противостоять новой RTX 4090.

Появление карт AMD запланировано на последний квартал, напоминает Neowin.

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#amd #nvidia #видеокарты
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