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Великобритания может задействовать смарт-часы с лицевым распознаванием для преступников-мигрантов
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Правительство Великобритании может взять на вооружение смарт-часы с распознаванием лиц для борьбы с преступностью среди мигрантов. The Guardian пишет, что преступникам потребуется сканировать свои лица до пяти раз в сутки. Начаться это может уже осенью.

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Подпадающие под это требование должны будут фотографировать себя в течение дня, их местонахождение будет круглосуточно отслеживаться. Фотографии будут сравниваться со снимками из архива Министерства внутренних дел. Если совпадения не будет, потребуется проверка вручную. Фотографии с именами, национальностями и датами рождения мигрантов, собираются хранить до шести лет. Эти правила относятся только к осуждённым за преступления иностранным гражданам.

В мае правительство Великобритании заключило контракт на 6 млн фунтов стерлингов с компанией Buddi Limited на обеспечение устройств для отслеживания в Службе спутникового слежения Министерства внутренних дел. «Отсутствие встроенных устройств даст более удобный способ мониторинга определённых групп людей в течение продолжительного времени, нежели встроенные метки. Эти устройства будут применять периодическую биометрическую проверку».

Министерство внутренних дел напрямую не говорит, что станет использовать смарт-часы для отслеживания осужденных мигрантов. Сказано, что Министерство вскоре внедрит «портативное устройство с биометрическим доступом», работающее вместе с метками на лодыжках, пишет Engadget.

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