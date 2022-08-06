Поддержки стандарта связи 5G у них не будет

Санкции со стороны США продолжают портить жизнь компании Huawei и её позиции на рынке смартфонов сильно пошатнулись. Китайский производитель раньше выпускал пару серий флагманских смартфонов ежегодно. Это Huawei P со ставкой на фотографические возможности и Huawei Mate с максимальными характеристиками. Теперь флагманы Huawei появляются только раз в год. В прошлом году это были P50, а на этот раз Mate 50.

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Анонс может состояться 7 сентября. Это будут первые представители семейства Mate после Huawei Mate 40 2020 года. Всего моделей может быть четыре: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50 RS. Все они, кроме Mate 50 RS, могут работать на процессоре Huawei Kirin 9000S.

На четвёртый смартфон этих чипов не хватит. В 2020 году США запретили производителям с применением американских технологий поставлять чипы Huawei. В Huawei P50 используется Snapdragon 888, но без поддержки 5G.

В июле появлялась информация, что в аппаратах серии P60 будущего года Huawei придётся довольствоваться чипами на техпроцессе 14 нм. Это самый продвинутый техпроцесс, доступный для производителя SMIC.

В Mate 50 снова не будет стандарта 5G, хотя Huawei является одним из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования по всему миру и в том числе для 5G. Android тоже нет и Mate 50 снова будут работать на Huawei Harmony 3.0.

Mate 50 предложит новую функциональность задних камер. Здесь будет камера с брендом XMAGE, пишет Phonearena.

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