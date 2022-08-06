От планов выпуска гибких смартфонов она тоже не отказалась

Модели Pixel 6 и 6 Pro стали глотком свежего воздуха среди смартфонов производства Google. У них обновлённый внешний вид, упрощённый вариант которого недавно нашёл применение в более дешёвой модели Pixel 6a.

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Известный инсайдер Digital Chat Station на сайте Weibo недавно рассказал о планах Google относительно смартфонов будущих поколений. Два флагмана американского производителя, сроки появления которых пока неизвестны, будет выпускать компания Foxconn, которая также занимается производством аппаратов iPhone. Одним из этих устройств может быть гибкий смартфон «Pixel Notepad», другой классическим флагманом.

О гибком Google Pixel уже было немало сведений, в том числе о камерах. Что касается второго устройства, привлекает внимание его корпус, который якобы будет керамическим.

Раньше Google в своих смартфонах применяла самые разнообразные материалы, включая пластик, стекло и металл. Керамики в аппаратах Pixel прежде не бывало. Зато была она в смартфонах других производителей, таких как Oppo Find X5 Pro. И всё же, такие модели выпускают редко.

Вероятный керамический Pixel получит экран с разрешением 2048 х 1080 с отверстием по центру для камеры. Главная камера будет 50 Мп, есть камера-перископ и процессор Tensor второго поколения. Упоминается сенсор Sony IMX787 с разрешением 64 Мп, который может войти в состав камеры телефото. Скорее всего, речь идёт не о следующем на очереди смартфоне Pixel 7, пишет Phonearena.

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