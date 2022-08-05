Его анонс может состояться уже в следующем месяце

В сентябре прошлого года Apple представила 9-е поколение планшетов iPad. Скоро наступит пора выпустить модель на замену прошлогодней. До тех пор можно узнать кое-что о новых планшетах благодаря попавшим в сеть изображениям.

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Ранее появлялась информация о том, что в планшете Apple впервые будет использоваться разъём USB Type C, но изображения этого не подтверждают. Планшет похож на прошлогодний дизайном с передней камерой наверху и Touch ID внизу экрана.

Вокруг экрана видны достаточно внушительные рамки. На обратной стороне снова находится единственная камера, но она располагается внутри овального модуля в стиле iPhone X. Там же размещена светодиодная вспышка. Ещё сзади есть логотип Apple.

Внизу находятся решётки динамиков, которых здесь четыре. Какой-то зарядный разъём есть, но непонятно, USB Type C это или опять Lightning. Предположительно, будет использоваться процессор A14, как в iPhone 12, и экран Retina размером 10,5 или 10,9 дюйма, сообщает Gizmochina.

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