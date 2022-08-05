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Vivo V25 Pro на Dimensity 1300 проверили в GeekBench
Смартфон с 12 Гб памяти показал себя в одноядерных и многоядерных тестах
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В этом месяце ожидается анонс смартфона Vivo V25 Pro, по крайней мере в Индии он будет представлен 17 августа. В преддверии этого события появились результаты тестирования устройства в бенчмарке GeekBench. Аппарат работает на процессоре Dimensity 1300. Информация совпадает с данными из консоли Google Play для Vivo V25 Pro (V2158).

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Будет предлагаться более одной конфигурации памяти. В данном случае было 12 ГБ, но ранее упоминалась версия 8 ГБ. Также должна быть виртуальная оперативная память, которая в современных смартфонах встречается всё чаще. Работает устройство на Android 12.

Разрешение экрана составляет 1080 х 2376 пикселей. Это панель AMOLED с частотой 120 Гц. Возможно использование зарядки мощностью 66 Вт. Задняя панель сможет менять цвета. На этой панели находятся три камеры с основной 64 Мп. Передняя камера  Мп с оптической и электронной стабилизацией.

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Стоимость аппарата будет в районе $505. Стандартный Vivo V25 получит более медленный процессор Dimensity 900 и будет представлен тогда же, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #vivo
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