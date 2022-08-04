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Доля рынка Windows 11 на платформе Steam впервые упала
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В начале месяца компания Valve по традиции опубликовала статистику игровой платформы Steam по аппаратному и программному обеспечению. Среди прочего там можно увидеть кое-что интересное относительно долей систем Windows. Впервые с момента релиза финальной версии в прошлом октябре Windows 11 за месяц не набрала пользователей в Steam, а потеряла.

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По статистике Valve, в июле доля Windows 11 сократилась с 21,23% до 21,12%, то есть на 0,11%. Это первый подобный случай.

Можно сделать вывод, что на данный момент система исчерпала потенциал роста и будет какое-то время оставаться на этом уровне. Microsoft не принуждает переходить на Windows 11, а значительная часть желающих перейти добровольно уже сделали это.

Будущее обновление Windows 11 22H2, которое ожидается в сентябре, принесёт множество функциональных улучшений и некоторые игровые. Тогда система может получить новый импульс для роста, пишет Neowin.

Пока рейтинг операционных систем выглядит следующим образом:

  • Windows 10 64 бит — 73,17% (+1,91%).
  • Windows 11 — 21,12% (-0,11%).
  • Windows 7 64 бит — 2,04% (-0,97%).
  • macOS — 1,74% (-0,71%).
  • Linux — 1,23% (+0,05%).
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#steam #windows 11
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