Впереди только Game Boy с 118,69 млн и Nintendo DS

На этой неделе компания Nintendo поделилась финансовыми результатами за минувший квартал, а заодно рассказала о продажах своей популярной портативной игровой консоли Switch. К настоящему моменту их продали в количестве 111,08 млн единиц. Это общий показатель для изначальной Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite 2019 года, Nintendo Switch OLED 2021 года.

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Результат за квартал вырос на 3,43 млн. Модель OLED купили 1,52 млн раз, стандартную версию 1,32 млн, а Switch Lite 0,59 млн экземпляров. Как видим, Switch остаётся очень успешным продуктом Nintendo. Показатели его продаж цифры начинают приближаться к Game Boy (118,69 млн) и обошли Wii (101,63 млн).

В плане программного обеспечения самой продаваемой игрой стала Mario Kart 8 Deluxe с 46,82 млн копий. Дальше идёт Animal Crossing: New Horizons с 39,38 млн и Super Smash Bros. Ultimate с 28,82 млн.

Во втором полугодии выпустят немало эксклюзивных игр, вроде недавно вышедшей Xenoblade Chronicles 3, грядущих Splatoon 3 и Pokémon Scarlet & Violet. В результате Switch может стать второй самой успешной консолью в истории Nintendo после Nintendo DS, пишет Neowin.

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