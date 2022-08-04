В магазине AliExpress стал доступен для приобретения смартфон OnePlus Nord 20 SE. Это аппарат с экраном IPS LCD размером 6,5 дюйма с разрешением 720 x 1612 пикселей и яркостью 600 нит. Внутри выреза находится передняя камера 8 Мп. Сзади две камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп.
реклама
Работает устройство на процессоре Helio G35. У аппарата 4 ГБ памяти и хранилище 64 ГБ, есть слот для карт памяти microSD. Установлена система Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.1.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Есть поддержка зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. Для защиты данных можно использовать сканер отпечатков на корпусе сбоку и лицевое распознавание.
Ещё есть двойные стереодинамики, 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм. Nord 20 SE представляет собой переименованный Oppo A77 4G. На AliExpress сказано, что продажи начнутся 12 августа по цене $199. Это самый дешёвый смартфон данного производителя и он доступен в чёрном и синем цветовых вариантах, пишет Gizmochina.