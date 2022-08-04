Edge 30 Neo скоро станет очередным смартфоном от бренда Motorola. Предположительно, это будет переименованная версия Edge 30 Lite. Edge 30 Neo обнаружили на сайте бенчмарка Geekbench, что должно означать очень скорое появление в продаже.
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Edge 30 Neo работает на процессоре производства Qualcomm с шестью ядрами с тактовой частотой 1,8 ГГц и двумя с частотой 2,21 ГГц. Ещё здесь есть GPU Adreno 619, что наводит на мысль о модели Snapdragon 695.
Устройство имеет 8 ГБ памяти и систему Android 12. В одноядерном тестировании набрано 664 балла, в многоядерном 1848 баллов.
Ещё можно назвать экран P-OLED 6,28 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Ожидается выпуск вариантов с 6 ГБ и 8 ГБ памяти LPDDR4x с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ соответственно.
Разрешение передней камеры составит 32 Мп, основной задней 64 Мп, сверхширокоугольной 13 Мп. Ёмкость аккумулятора 4020 мАч и толщина корпуса не более 7 мм.
Европейская стоимость должна быть 399 евро, а продажи начнутся в третьем квартале, пишет Gizmochina.