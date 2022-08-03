Из-за пандемии спрос на них временно увеличивался

Продажи электроники во время пандемии значительно выросли, чтобы было чем развлечься дома. Компьютеры, ноутбуки и планшеты также были востребованы для работы и учёбы из дома. Такой спрос явно не мог сохраняться долго и сейчас происходит возврат к уровню продаж, который был до пандемии.

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Объём поставок планшетов во 2-м сохранился, а вот хромбуки по сравнению с показателями годичной давности стали покупать заметно реже. По статистике Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, которую подготовила фирма IDC, за 2-й квартал было выпущено 40,5 млн планшетов. Это рост за год всего на 0,15%, но хотя бы не падение. С учётом геополитических проблем, инфляции и карантинов в Китае результат ещё более впечатляющий. Планшеты покупают в качестве более дешёвой альтернативы компьютерам, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поставки хромбуков прежнего уровня не сохранили. Они уменьшились сразу на 51,4% до 6 млн экземпляров за квартал. Спрос на них в системе образования явно снизился, но объём поставок всё ещё выше, чем был до пандемии, утверждает Techspot.

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