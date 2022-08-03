После карантинов времени на игры у людей стало меньше

В нынешние времена экономической нестабильности люди экономят не только на покупках физических товаров вроде электроники. Согласно последней статистике, продажи видеоигр тоже сокращаются, снизившись за год почти на $2 млрд. Период бума видеоигр во времена пандемии остался позади.

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Исследовательская фирма NPD пишет, что в США расходы на видеоигры, в том числе контент, аппаратные продукты и аксессуары, во 2-м квартале составили $12,35 млрд. Это немало, но на $1,78 млрд или на 13% меньше по сравнению с этим же отрезком прошлого года.

Если анализировать отдельные сегменты, расходы на контент составили $10,97 млрд. Это на 13% меньше прошлогоднего результата. Аппаратное обеспечение и аксессуары потеряли 1% и 11% соответственно, но хуже всех проявил себя мобильный контент.

Зато на 15% выросли расходы на немобильные подписки. Это хорошая новость для пользователей сервиса Microsoft Xbox/PC Game Pass. Тарифы Sony PlayStation Plus Extra и Premium ввели в конце квартала, поэтому их вклад в статистику минимальный.

Пока потребители продолжают тратить на видеоигры больше, чем до пандемии. Однако, отказ от карантинов и рост стоимости жизни заставляют сокращать расходы.

Самой продаваемой игрой за квартал стала LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Среди аппаратных продуктов по количеству лидирует консоль Nintendo Switch, как почти во всех прежних кварталах с момента её появления в марте 2017 года. По прибыли от продаж лидером является консоль PlayStation 5, пишет Techspot.

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