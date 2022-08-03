Анонс запланирован ан 10 августа

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

На 10 августа компания Samsung назначила проведение мероприятия Galaxy Unpacked. Там должны быть анонсированы гибкие смартфоны и смарт-часы серии Galaxy Watch 5.

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Пока же стали известны цены часов Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Похоже, по сравнению с часами прошлого поколения новые модели не подорожают.

Согласно утечке информации, базовая стоимость Watch 5 составит $270 за модель размером 40 мм, а 44 мм обойдётся примерно в $300. Watch 5 Pro 45 мм оценили в $435. Речь идёт о ценах в Канаде.

Ранее были названы цены в Европе. Там модель 40 мм с поддержкой Bluetooth будет стоить 259,98 евро, а 44 мм с Bluetooth 286,9 евро. Версия 45 мм Galaxy Watch 5 Pro стоит 430,89 евро. Как обычно, европейские чуть выше, чем в других регионах.

Ожидается, что внешний вид часов сильно не изменится. Они останутся круглыми и сохранят в себе ряд датчиков для отслеживания медицинских показателей, пишет Gizmochina.

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