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Counterpoint говорит о падении рынка смартфонов в Европе во втором квартале
Неизвестно, продолжится ли падение или дно уже достигнуто
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По статистике аналитической фирмы Counterpoint Research, 1-й квартал стал для смартфонов в Европе худшим с 2013 года. Во 2-м квартале падение относительно 1-го продолжилось и составило 13%. Выпущено 40,3 млн смартфонов, что стало худшим 2-м кварталом с 2020 года.

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Падение относительно прошлогодних показателей составило 11%. Этому способствуют состояние экономики, нестабильная политическая ситуация в Европе и сохранение опасений по поводу COVID-19.

У Samsung и Apple дела идут относительно неплохо. У них производство и доля рынка увеличились с прошлого года. Однако, по сравнению с 1-м кварталом заметный спад произошёл и у них.

У Samsung 2-й квартал в прошлом году оказался худшим более чем за десять лет. Вклад внесли остановки работы заводов во Вьетнаме и прекращение официальных продаж в России.

Это же относится к Apple. Поставки увеличились за счёт спроса на iPhone SE (2022), но могли быть ещё выше, если бы не прекращение работы в России.

Xiaomi показала отличный результат в Европе во 2-м квартале прошлого года, но не очень хороший на этот раз. Продажи в России она не прекращала и увеличила продажи после ухода Samsung и Apple.

Oppo и Realme входят в пятёрку лучших, но результаты показали разные. У Oppo были проблемы с поставками и производством на родине, а Realme выдала двузначный рост.

Аналитики надеются, что дно уже достигнуто и рынок скоро начнёт расти, хотя восстановление скорее всего будет длительным и медленным, пишет GSMArena.

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