В последние дни появляется всё больше информации о линейке смартфонов Vivo V25, которые скоро будут представлены как минимум в Индии. Во вторник этой информации стало ещё больше и относится она к наиболее дорогой модели Vivo V25 Pro.
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Сообщается, что этот аппарат будет обладать тремя задними камерами. Основная получит разрешение 64 Мп и оптическую стабилизацию изображения, способную помочь при съёмке видео и при слабом освещении.
У одной из вспомогательных камер должна быть электронная стабилизация изображения. Разрешение передней камеры составит 32 Мп с автофокусом. Нынешний смартфон Vivo V23 Pro обладает зарядкой мощностью 44 Вт, а в будущей модели это значение вырастет до 66 Вт.
Судя по ранним утечкам данных, V25 Pro обладает изогнутым экраном AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Dimensity 1300. Стоимость может составить около $500, пишет Gizmochina.