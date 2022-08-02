Очень дорогие компьютеры Apple уступают проблемным картам Intel

С момента появления в продаже ноутбуков на чипах Apple M1 Max тесты и сравнения с процессорами и видеокартами Nvidia, AMD и Intel показали далёкие от идеальных результаты. Пользователь Twitter Дэвид Хуанг сравнил производительность видеокодека процессора Apple M1 Max с видеокартой Intel Arc A380.

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По производительности центрального процессора Apple находится на высоте, но это происходит в ущерб производительности графической. Видеокарты серии Nvidia RTX 30 тратят на рендеринг почти на треть меньше времени по сравнению с Apple M1 Max. Теперь было проведено сравнение видеокарты Intel Arc A380 и встроенной графики в Apple M1 Max.

Производительность блока декодирования видео M1 Max уступает Arc A380. В крайних случаях, таких как сверхвысокая скорость передачи данных, скорость декодирования ниже вдвое, а отставание при низких скоростях передачи данных относительно мало.

У M1 Max есть два медиаблока, как и у Arc A380. Параллельное декодирование более чем двух видеопотоков способно удвоить число кадров, что пригодится при воспроизведении видео.

В тестах потокового видео Jellyfish 4K HVEC (30 кадров/с, 400 Мбит/с) и bilibili 4K HVEC HDR (120 кадров/с, 14 Мбит/с) битрейт Apple M1 Max был 61, тогда как битрейт Arc A380 равен 118, то есть почти вдвое выше. В последнем случае чип Apple выдаёт предлагает 417 бит против 542 бит у Intel.

При этом у Apple не поддерживаются форматы вроде HEVC 422/444 и ProRes. С другой стороны, чипы Apple уже продаются в составе ноутбуков и компьютеров, тогда как о видеокартах Intel по большей части только говорят. У видеокарт Intel есть проблемы с драйверами, так что поддержка программного обеспечения у чипов Apple намного лучше, пишет WCCFTech.

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