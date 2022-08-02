Прошлогодний процессор будет оптимизирован

В сентябре от компании Apple ждут мероприятия с анонсом линейки смартфонов iPhone 14 и смарт-часов Watch Series 8. Между разными моделями iPhone 14 различий в этот раз должно быть больше обычного. Модели не Pro будут работать на прошлогоднем процессоре A15 Bionic, а Pro перейдут на новый A16 Bionic. Однако, A15 Bionic будет не совсем прошлогодним. Речь идёт об обновлённой версии с повышенной производительностью.

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В марте аналитик Минг-Чи Куо высказал предположение, что только модели Pro получат A16 Bionic. Марк Гурман из Bloomberg считал так же. Последние данные говорят, что теперь A15 Bionic будет более быстрым по сравнению с вариантом из iPhone 13.

Прежде Apple всегда использовала одинаковый процессор во всех моделях внутри одной серии, вне зависимости от их цены. На этот раз прирост производительности будет связан помимо процессора с изменением внутреннего дизайна, новым модемом сотовой связи, ростом объёма оперативной памяти с 4 ГБ до 6 ГБ. Модем будет потреблять меньше энергии и занимать меньше места.

В версиях iPhone 14 Pro ожидаются также улучшенные камеры и два выреза на экране, пишет WCCFTech.

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