Можно ждать их анонса в ближайшие месяцы

Компания Samsung у себя на родине начала сертификацию SSD 990 Pro вместимостью 1 ТБ и 2 ТБ со стандартом PCIe Gen 5.0. Если конкуренты обычно применяют контроллеры Phison, Kioxia и Silicon Motion PCIe Gen 5.0, то Samsung решила произвести контроллеры самостоятельно.

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Национальное агентство радиоисследований Южной Кореи получило в своё распоряжение модели накопителей MZ-V9P1T0 и MZ-V9P2T0. Нынешние накопители 980 Pro PCIe Gen 4.0 имеют модельный номер MZ-V8P1T00.

Samsung ранее уже начала выпуск серверных накопителей с PCIe Gen 5.0. Модель PM1743 предлагает скорость произвольного чтения данных до 13 ГБ/с и 2500 тысяч IOPS. Вместимость этих накопителей достигает 15,36 ТБ, но на потребительском рынке на таких модели рассчитывать не стоит. Накопители PCIe Gen 5.0 получат скорость до 14 ГБ/с и объём до 8 ТБ.

Неизвестно, собирается ли Samsung предложить новые варианты охлаждения чипов NAND и DRAM. От новых SSD ждут значительного нагрева. Samsung ранее создала специальную модель 980 PRO с промышленным радиатором для PS5.

Компания может анонсировать 990 Pro объёмом 1 ТБ и 2 ТБ с PCIe Gen 5.0 в конце года или на CES 2023. Как раз к тому времени Intel и AMD анонсируют новые процессоры и появятся материнские платы под них с портами Gen 5, пишет WCCFTech.

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