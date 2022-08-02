Показания аналитиков значительно расходятся

В последние пару лет рынок планшетов из-за пандемии и роста спроса на устройства с экранами больше по сравнению со смартфонами был на подъёме. Сейчас спрос на них начинает сокращаться. Однако, поставки снижаются не у всех производителей планшетов. Несмотря на это, Strategy Analytics предсказывает рынку планшетов во второй половине года трудные времена.

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При этом отчёты есть разные. Strategy Analytics говорит о падении на 15% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года, а IDC нашла рост на 0,15%. Одна фирма говорит о поставках 38,9 млн планшетов за квартал, другая о 40,5 млн. В обоих случаях на первом месте Apple, но у Strategy Analytics её показатели выше.

С апреля по июнь Apple выпустила 12,6 млн или 14,8 млн экземпляров iPad, получив долю рынка 31% или 38%. По сравнению с прошлогодними показателями это потеря на 2,9% или 7%. Спад Apple ниже по сравнению со многими конкурентами, хотя новых моделей в этом квартале она не выпускала.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 считаются успешными, но спад их поставок исчисляется двузначным значением. В результате в целом продажи планшетов Samsung сократились на 21%. Система Android показала спад продаж планшетов и её доля упала ниже 50% впервые за десятилетие. iPadOS приблизилась к уровню в 38%.

Windows с большим отставанием третья. Она выиграла от роста спроса на «премиальные и съёмные планшеты», выпускать которые стремятся также Apple и Samsung, пишет Phonearena.

Amazon в статистике IDC выросла на 27% до 5,5 млн экземпляров, а в статистике Strategy Analytics упала на 19% до 3,4 млн планшетов. Lenovo тоже пострадала от снижения спроса на планшеты низкой и средней категорий, а Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и Realme показали результаты выше ожиданий. Huawei работает с собственной системой HarmonyOS из-за санкций и является одним из производителей, делающих ставку на российский рынок.

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