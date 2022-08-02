Появилась информация, согласно которой компания Samsung будет заниматься поставками OLED-панелей для аппаратов iPhone 14. Apple собирается поднять качество изображения на iPhone 14 Pro за счет применения передовых материалов, которых не будет в iPhone 14. В компании полагают, что использование материалов разного качества в разных моделях iPhone даст возможность уменьшить расходы.
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Сейчас Samsung поставляет Apple компоненты дисплеев серии M. Для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предлагается серия M12. Материалы серии M12 находят применение и в смартфонах Samsung Galaxy, в том числе в анонсируемом скоро гибком Galaxy Z Flip 4. iPhone 14 не Pro с экранами 6,1 и 6,7 дюйма получат материалы прошлой серии M11.
iPhone более низкой ценовой категории, такие как iPhone 14, станут обладателями OLED-панелей с низкотемпературным поликристаллическим кремнием (LTPS) и тонкопленочных транзисторов (TFT). Более дорогие устройства получат экраны из низкотемпературных поликристаллических оксидов (LTPO) TFT OLED.
Samsung будет поставлять OLED-панели для четырёх моделей Apple, а LG для двух. Впервые LG займётся поставками OLED-панелей LTPO TFT для моделей iPhone 14 Pro Max, пишет Neowin.