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Nvidia GeForce RTX 4070 Ti может получить 7680 ядер и 12 ГБ памяти GDDR6X
Названы вероятные характеристики видеокарты GeForce RTX 4070 Ti
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Инсайдер под ником Kopite7kimi опубликовал возможные характеристики видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Судя по ним, производительность этой не самой дорогой новой карты может оказаться на уровне нынешнего флагмана RTX 3090 Ti.

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Похоже, что карты 4070 получат более высокие пределы мощности по сравнению со своими предшественниками. От GeForce RTX 4070 Ti ждут применения полнофункционального графического процессора AD104 с 7680 ядрами (60 модулями SM). Из прошлых утечек известно, что GPU AD104 идёт в комплекте с 48 МБ кэш-памяти L2 и до 160 блоков растеризации, что весьма немало. Это означает увеличение количества ядер на 25% и кэш-памяти в 12 раз по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti на чипе GA104.

Тактовые частоты не названы, но с учётом применения техпроцесса TSMC 4N можно рассчитывать на 2–3 ГГц. Непривычно высокий прирост частоты связан со скачком сразу через два техпроцесса. Карты на архитектуре Ampere на техпроцессе Samsung 8 нм на самом деле относятся к техпроцессу 10 нм с некоторыми оптимизациями. Теперь Nvidia пропускает 7 нм и переходит на 5 нм, причём уже на доработанную версию. С переходом на архитектуру Pascal на техпроцессе TSMC 16 нм удалось значительно повысить частоту. Этого же можно ждать и теперь.

Предположительно, GeForce RTX 4070 Ti получит 12 ГБ памяти GDDR6X на скорости 21 Гбит/с с 192-битной шиной с пропускной способностью 504 ГБ/с. У RTX 4070 ожидается TBP 300 Вт, а у RTX 4070 Ti до 400 Вт. Это может быть ограничение мощности для нестандартных карт, тогда как у Founders Edition пределы 325-350 Вт. Ожидается дизайн печатной платы PG141-SKU331.

RTX 4070 Ti получит тензорные ядра 4-го поколения, ядра RT 3-го поколения, новейшие кодировщики NVENC и декодеры NVCDEC, поддержку последних API. Будут доступны все современные функции RTX, такие как DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights, Shadowplay и G-SYNC. Покупатели в США могут рассчитывать на производительность на уровне RTX 3090 Ti за $1999 при цене $599-$649, пишет WCCFTech.

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