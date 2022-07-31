Это произойдёт в третий раз подряд

Третий год подряд Samsung готовится использовать в составе самого дорогого смартфона флагманской серии Galaxy S камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом. Сначала такая камера появилась в Galaxy S21 Ultra в январе 2021 года. В нынешнем феврале последовало продолжение в Galaxy S22 Ultra.

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В начале следующего года история может повториться в Galaxy S23 Ultra. Неизвестно, будет ли вторая камера обладать 3-кратным зумом, как в S21 Ultra и S22 Ultra.

Даже при использовании одинаковых камер всегда есть что улучшить благодаря программному обеспечению. Это много раз показывала Google в своих аппаратах Pixel и другие производители стремятся не отставать.

Сейчас единственными современными смартфонами с 10-кратным оптическим зумом являются Galaxy S22 Ultra и Huawei P50 Pro. Последний представлен ещё в декабре прошлого года.

Поскольку места в корпусах смартфонов мало, производители используют камеру-перископ для оптического приближения от 5 до 10 раз. У этих камер есть система призматических зеркал, позволяющая компонентам располагаться боком и занимать меньше места. Oppo показала такую технологию на MWC 2017, тогда там был 5-кратный оптический зум. Первым смартфоном с камерой-перископом стал Huawei P30 Pro 2019 года, пишет Phonearena.

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