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Asus и MSI начинают выпускать готовые компьютеры с видеокартами Intel Arc A380 и A310
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В июне Intel выпустила видеокарту Arc A380 в Китае и с тех пор оставалось ждать, когда она доберётся до других стран. Ожидание подходит к концу, поскольку Asus и MSI собрались предложить компьютеры с этой картой в составе. 

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Asus обновила свой американский сайт, на котором можно подбирать компоненты при покупке компьютера. Теперь с перечнем видеокарт предлагается и Arc Alchemist A380. Модель компьютера под названием ROG Strix GT15 G15 позиционируется как пригодная для киберспортивных соревнований и стоит в списке выше, нежели Nvidia RTX 3080 и другие более быстрые карты.

Вторая система называется ExpertCenter D7 Tower и относится к корпоративному сегменту. Asus предлагает её для редактирования и рендеринга видео при помощи аппаратного ускорения кодирования AV1 A380. Насколько карта хороша в этом, ещё предстоит проверить. 

A380 относится к начальной ценовой категории с памятью GDDR6 объёмом 6 ГБ. Обзоры из Китая говорят о небольшом превосходстве над Nvidia GTX 1650 и AMD RX 6500 XT. Цена в рознице в США ожидается около $130-$150.

Компания MSI тоже предлагает ПК с Arc A380 как офисную систему начального уровня. Можно выбрать для неё и карту Arc Alchemist A310 с 4 ГБ GDDR6 по цене около $100. Альтернативными картами здесь являются GTX 1650 и GT 1030 (DDR4).

Карты Intel продолжают оставаться достаточно неуловимыми и новости о них в последнее время варьируются от полной отмены до релиза уже в августе. У компании могут быть проблемы в разработке драйверов для карт. Генеральный директор Intel на прошлой неделе признал, что компания не преуспела в преобразовании драйверов для встроенной графики в драйверы для дискретных видеокарт, пишет Techspot.

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