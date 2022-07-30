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Разборка Xiaomi 12S Ultra показала сенсор небольшого размера
Размер сенсора в реальности менее 1 дюйма
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Последним флагманским смартфоном популярного китайского производителя в настоящее время является Xiaomi 12S Ultra. Большой круглый модуль камеры выделяется на этом устройстве, но интересно узнать, что находится внутри. Такая возможность была предоставлена на YouTube-канале JerryRigEverything.

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В видео говорится, что большой модуль камеры может быть «эстетическим отвлечением» и его размер не соответствует содержимому. В этом модуле находятся три камеры.

Основной сенсор расположен не посередине, а слева. Было проверено утверждение Xiaomi о размере сенсора в 1 дюйм. Привычно для производителей смартфонов реальное значение было завышено. Измерение основного сенсора изображения по диагонали и сбоку показало, что камера не дотягивает до 1 дюйма.


Правда, даже так этот сенсор больше, чем в любом другом смартфоне. Быть может, Xiaomi имела в виду размер круга, внутри которого способен уместиться сенсор. Такой стандарт измерения применяется с 80-х годов, пишет Gizmochina.

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