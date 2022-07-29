Аппарат на последней почти чистой версии Android

3070 Ti MSI за копейки в Регарде

3070 Ti MSI за копейки в Регарде

Moto G32 стал очередным смартфоном производства Motorola. Как и ранее выпущенные в серии G устройства Moto G42 и Moto G52, данная модель работает на процессоре Snapdragon 680.

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Здесь установлена панель LCD 6,5 дюйма с отверстием по центру, разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. Объём памяти составляет до 6 ГБ, хранилища до 128 ГБ и есть слот для microSD.

Аппарат работает на Android 12 с батареей 5000 мАч и зарядкой30 Вт. Сканер отпечатков находится на корпусе сбоку.

Разрешение передней камеры 16 Мп. Сзади главная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп с полем обзора 118 градусов и макро 2 Мп. Есть два слота SIM-карт, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, разъём 3,5 мм и защита от воды. Размеры корпуса 161,8 х 73,8 х 8,5 мм при весе 184 г.

Moto G32 предлагается в конфигурациях 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. В Европе стоимость будет минимум 210 евро. Имеются серый, серебряный и розово-золотой цветовые варианты, сообщает Gizmochina.

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