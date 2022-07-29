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Смартфон Vivo V25 показался в GeekBench на Dimensity 900 и с 8 ГБ памяти
В многоядерных тестах получено почти 2000 баллов
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В последние дни поступала информация о скором появлении в продаже смартфонов серии Vivo V25, по крайней мере в Индии. Теперь можно узнать больше благодаря бенчмарку GeekBench.

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Это может означать, что анонса остаётся ждать совсем недолго. Аппарат с модельным номером V2202 обладает процессором MT6877V, то есть MediaTek Dimensity 900. В его состав входит графический процессор Mali G68. В данном случае рассматривается версия с объёмом оперативной памяти 8 ГБ. Установлена система Android 12. В одноядерном тестировании результаты составили 700 баллов, с многоядерном 1997 баллов.

Днём ранее поступили сведения о V25 Pro на процессоре Dimensity 1300, с тремя камерами сзади, изогнутым экраном AMOLED и частотой 120 Гц, пишет Gizmochina.

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