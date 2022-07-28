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Samsung отчиталась о росте прибыли в 12% и прогнозирует слабый спрос на мобильные устройства и ПК
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Совокупный доход компании Samsung за второй квартал составил $59,4 млрд, что стало рекордом. Операционная прибыль равна $10,8 млрд, что на 12% лучше показателя годичной давности и лучший результат с 2018 года. Значительный вклад в эти результаты снова внесло подразделение Semiconductor or Device Solutions (DS), которое второй квартал подряд бьёт рекорды по доходам.

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Совокупный доход DS во втором квартале был $21,9 млрд, операционная прибыль $7,7 млрд, в основном благодаря спросу на серверные чипы. Спрос на чипы для потребительских устройств вроде смартфонов и ПК оказался намного слабее ожидавшегося «из-за макроэкономических проблем». Продажи DRAM и NAND у Samsung оказались ниже запланированных. Компания ожидает сохранения слабого спроса на потребительские устройства, а может и на корпоративные.

Снижение рыночного спроса повлияло и на Samsung Mobile eXperience (MX). Компания винит «геополитические проблемы и опасения относительно инфляции, к тому же лето тоже не способствует продажам. Затраты на компоненты и логистику сделали прибыльность ниже результатов первого квартала.

Samsung не ожидает резкого роста продаж смартфонов и в третьем квартале из-за геополитических проблем и экономической неопределенности. Некоторые надежды она возлагает на гибкие смартфоны, которые будут анонсированы 10 августа, пишет Engadget.

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