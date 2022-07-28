Тестирование ориентированной на конфиденциальность альтернативы начнётся в августе

Компания Google давно работает над альтернативой для куки, чтобы иметь одновременно конфиденциальность пользователей и доход от рекламы. Оказалось, что полностью заменить сторонние файлы куки в Chrome будет непросто. Скоро стартует публичное тестирование этой технологии.

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На этой неделе Google сообщила, что переносит планы по устранению сторонних файлов куки в Chrome на два года. Пользователи могут начать тестировать альтернативу в августе.

Файлы куки помогают рекламодателям отслеживать пользователей и выдавать им персонализированную рекламу, но в плане конфиденциальности это не лучшее решение. Европейское законодательство обязывает авторов сайта показывать посетителям запросы на разрешение использовать куки. В 2020 году Google анонсировала работу над альтернативой, надеясь решить задачу за два года. Реализовать планы в срок не удалось.

Песочница конфиденциальности Google нужна для создания набора стандартов в помощь рекламодателям для предоставления персонализированной рекламы без раскрытия персональных данных пользователей. Одним из компонентов станут токены доверия. Их суть не отличается от куки, но у них есть шифрование для сокрытия личности пользователя. Песочница конфиденциальности содержит и множество других технологий.

Google собирается сделать этот метод общедоступным в третьем квартале 2023 года и постепенно отказаться от сторонних файлов куки к концу 2024 года. В феврале Google говорила о планах принести эту систему на Android через два года.

Стабильный вариант Chrome 104 на ПК будет содержать пробную версию этой технологии. Около половины обладателей бета-версии Chrome на ПК уже включили её. Пользователям Android придётся подождать стабильной версии Chrome 105 в конце августа.

Пока Google пытается сбалансировать конфиденциальность и заработки от рекламы, браузеры вроде Safari, Firefox и Brave стараются полностью заблокировать отслеживание. Google на такие крайности не идёт, поскольку немало зарабатывает на рекламе в интернете. К тому же там считают, что жёсткие запреты приведут к использованию обходных методов, вроде снятия цифровых отпечатков. В песочнице конфиденциальности Google постарается заблокировать снятие отпечатков, пишет Techspot.

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