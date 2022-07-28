Новая статья в блоге Microsoft рассказала, как сжатие кэша на диске помогает её браузеру сократить расход памяти и повысить скорость работы. Edge получил сжатие кэша в этом году в версии 102. Данная опция помогает Edge поддерживать баланс между скоростью и расходом ресурсов, особенно на устройствах с небольшим объёмом памяти.
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Как и другие браузеры, Edge сохраняет различное содержимое в кэше на диске, чтобы при следующем обращении не скачивать данные из интернета повторно. Это повышает скорость работы браузера. Очевидно, что кэш занимает место на диске, поэтому он сжимается.
Edge может использовать кэш чаще и реже обращаться к сети за счёт сжатия «хорошо сжимаемого» контента. В версии Edge 102 автоматически сжимается кэш на соответствующих требованиям устройствах. Microsoft говорит, что сжатие происходит только тогда, когда оно не снижает производительность и удобство работы пользователя.
Ещё Microsoft недавно анонсировала палитру команд. Она даёт доступ к различным функциям и действиям с помощью быстрых команд. Также ведётся работа над решением проблемы с синхронизацией коллекций у некоторых пользователей, пишет Neowin.