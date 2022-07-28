Темпы роста рынка в этом году будут намного ниже ожиданий SK Hynix

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

SK Hynix стал очередным технологическим гигантом, заговорившим о неустойчивом состоянии экономики в связи с вероятностью глобальной рецессии. Крупнейший в мире производитель чипов памяти DRAM и флэш-памяти считает, что рост спроса на память сокращается, а складские запасы растут. Одной из причин называется падение спроса после завершения карантинов во время пандемии.

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Bloomberg пишет о росте прибыли SK Hynix во втором квартале на 56%, что выше прогнозов аналитиков. Вот только спрос на память со стороны производителей ПК, смартфонов и серверов замедляется.

Фирма IDC в июле сообщила, что поставки компьютеров во втором квартале уменьшились на 15,3% за год и падение наблюдается второй квартал подряд. Поставки смартфонов в этом году тоже падают.

От избытка предложения могут выиграть потребители. Компания TrendForce прогнозирует, что цены на потребительские твердотельные накопители в третьем квартале упадут на 3%-8% из-за избыточного предложения NAND.

Глобальная экономическая неопределенность влияет почти на все технологические компании. Они уменьшают наём персонала, а то и вовсе сокращают имеющихся сотрудников. Среди таких компаний можно назвать Meta, Google, Microsoft, Seagate, Snap, Twitter, Tesla, Corsair и многие другие.

В долгосрочной перспективе можно отыскать и положительные моменты. Председатель SK Group Чей Тэ Вон пообещал президенту США Джо Байдену вложить $15 млрд в строительство передового производства и поддержку исследовательских программ. Крупнейший в мире производитель чипов TSMC тем временем увеличил прогноз по выручке в этом году, говоря о сохранении высокого спроса на электронные товары в некоторых секторах, пишет Techspot.

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