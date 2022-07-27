Зато заметно выросли продажи у Honor

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Статистика фирмы Counterpoint Market Pulse показала спад продаж смартфонов в Китае во втором квартале на 14,2% за год. Если сравнивать с этим периодом 2020 года, падение поставок составило 12,6%, а по сравнению с лучшим показателем в четвёртом квартале 2016 года результат хуже в два с лишним раза. В последний раз продажи были хуже в четвёртом квартале 2012 года, когда появился iPhone 5.

реклама

Причинами таких результатов считаются рост инфляции, ситуация в Украине, карантины и падение производства из-за COVID-19.

Лидирует по итогам второго квартала Vivo с долей 19,8% благодаря серии смартфонов S12. Honor вторая с долей 18,7% против 7,7% годом ранее. Успех Honor может объясняться расширением присутствия офлайн. Третья Oppo с долей 17,9%, Apple четвёртая с долей 15,5%, что чуть больше прошлогоднего результата. Помогли этому хорошие продажи iPhone 13. Пятая Xiaomi с долей 14,9% благодаря Redmi K50 и серии Note 11.

Дальше идут Huawei, Realme и остальные производителя с долями 6,9%, 2,4% и 4,3%. Китайские производители продолжили улучшать свои позиции в верхней ценовой категории, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



