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Продажи смартфонов в Китае во втором квартале были рекордно низкими
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Статистика фирмы Counterpoint Market Pulse показала спад продаж смартфонов в Китае во втором квартале на 14,2% за год. Если сравнивать с этим периодом 2020 года, падение поставок составило 12,6%, а по сравнению с лучшим показателем в четвёртом квартале 2016 года результат хуже в два с лишним раза. В последний раз продажи были хуже в четвёртом квартале 2012 года, когда появился iPhone 5.

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Причинами таких результатов считаются рост инфляции, ситуация в Украине, карантины и падение производства из-за COVID-19.

Лидирует по итогам второго квартала Vivo с долей 19,8% благодаря серии смартфонов S12. Honor вторая с долей 18,7% против 7,7% годом ранее. Успех Honor может объясняться расширением присутствия офлайн. Третья Oppo с долей 17,9%, Apple четвёртая с долей 15,5%, что чуть больше прошлогоднего результата. Помогли этому хорошие продажи iPhone 13. Пятая Xiaomi с долей 14,9% благодаря Redmi K50 и серии Note 11.

Дальше идут Huawei, Realme и остальные производителя с долями 6,9%, 2,4% и 4,3%. Китайские производители продолжили улучшать свои позиции в верхней ценовой категории, пишет Gizmochina.

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