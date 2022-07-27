Поклонники доступных по цене смартфонов с обширными функциональными возможностями скоро получат ещё одну интересную модель от бренда Redmi. Инсайдер Йогеш Брар описал спецификации смартфона K50S Pro:
- Экран 6,67 дюйма OLED, 120 Гц, HDR10+.
- Процессор Snapdragon 8+ Gen 1.
- Задние камеры 200 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.
- Передняя камера 20 Мп.
- Память 8/12 ГБ.
- Хранилище 128/256 ГБ.
- Операционная система Android 12, MIUI 13.
- Аккумулятор 5000 мАч, зарядка 120 Вт.
- Двойные динамики, сканер отпечатков в экране.
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Быть может, этот смартфон окажется первым от Xiaomi с камерой 200 Мп. Snapdragon 8+ Gen 1 в настоящее время является лучшим процессором на Android. Экран тоже выглядит весьма неплохо, по крайней мере на бумаге. Могут предлагаться версии с конфигурацией памяти 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.
Redmi K50S входит в состав линейки смартфонов K50 и должен выйти поначалу в Китае. Xiaomi часто переименовывает аппараты Redmi в Poco для международных продаж. Не исключено, что так будет и на этот раз, пишет Phonearena.