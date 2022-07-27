Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Redmi K50S Pro получит камеру 200 Мп и Snapdragon 8+ Gen 1
Число будущих смартфонов с камерами 200 Мп продолжает увеличиваться
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Поклонники доступных по цене смартфонов с обширными функциональными возможностями скоро получат ещё одну интересную модель от бренда Redmi. Инсайдер Йогеш Брар описал спецификации  смартфона K50S Pro:

  • Экран 6,67 дюйма OLED, 120 Гц, HDR10+.
  • Процессор Snapdragon 8+ Gen 1.
  • Задние камеры 200 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.
  • Передняя камера 20 Мп.
  • Память 8/12 ГБ.
  • Хранилище 128/256 ГБ.
  • Операционная система Android 12, MIUI 13.
  • Аккумулятор 5000 мАч, зарядка 120 Вт.
  • Двойные динамики, сканер отпечатков в экране.

реклама

Быть может, этот смартфон окажется первым от Xiaomi с камерой 200 Мп. Snapdragon 8+ Gen 1 в настоящее время является лучшим процессором на Android. Экран тоже выглядит весьма неплохо, по крайней мере на бумаге. Могут предлагаться версии с конфигурацией памяти 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Redmi K50S входит в состав линейки смартфонов K50 и должен выйти поначалу в Китае. Xiaomi часто переименовывает аппараты Redmi в Poco для международных продаж. Не исключено, что так будет и на этот раз, пишет Phonearena.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #redmi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Официальное видео показало большой экран смартфона Motorola Razr 2022
Российские операторы мобильной связи сокращают раздачу подарочных SIM-карт
Продажи смартфонов в Китае во втором квартале были рекордно низкими
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2040 году – почему за 1 ВТС не будут давать 1 миллион долларов
32
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
12
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
77
CDPR в честь своего 20-летия дарит игрокам набор цифрового контента по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077
3
Возвращаемся в The Witcher 3 – выбираем оптимальную видеокарту для повторного прохождения Ведьмака
5
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
9
Тинькофф вводит новые комиссии: 200 у.е. за приём платежей по SWIFT
3
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
1
Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
1
Выбираем видеокарту для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских моделей от 40 000 рублей
3
Самой быстрой видеокартой 2023 года может стать GeForce RTX 4090 Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и 800 Вт
11
Выбираем самую быструю видеокарту для миллионеров – 5 геймерских GPU для игр в разрешении 4К
23
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 20%
10
GeForce RTX 4090 окажется дешевле RTX 3090 Ti и будет поставляться в двух вариантах — инсайд
5
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
9
GTA Online получила высмеивающее ситуацию в западной экономике обновление
2
Видео: первые 17 минут космосима RimWorld, записанные на PlayStation 5
+
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
8
Выбираем оптимальную видеокарту для Hitman 3 и Guardians of the Galaxy – 6 GPU для 4К, 2К и 1080р
7
5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
3

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
179
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
71
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
5
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
6
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
66
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
48
О самых маленьких игровых консолях
2
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
52
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
16
Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
4

Сейчас обсуждают

Вежливый__HIMARS
17:19
жирик где-то так же пиздел.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Adam Smith
17:19
про тебя новости В Молдавии попрошайничество вышло на государственный уровень — социалисты
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Вежливый__HIMARS
17:19
за щеку в Херсоне до конца августа орки возьмут, а не Донбасс
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
ахахах
17:18
кстати нафтогаз обанкротился,вчера про это риановости вечером писали
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Разумник
17:15
Der Sohn eines Hundes, Schwanzlutscher ficken VERFICKTES Luder Hamburger Luder hasse Burgern hoffe Sie werden alle sterben
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Infinity78
17:15
да не, дол"оебов как раз тут навалом
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
flyval
17:15
Если ты насчёт войск, то да - выводятся. Скоро побегут.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Разумник
17:14
так и тебя в реальном мире нету
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Вежливый__HIMARS
17:14
высрала тебя свинособака. а я всего лишь поделился инфой
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
flyval
17:13
Изучи вопрос, дебил. Все страны Арабского мира и без Израиля с удовольствием нанесут удар по Ирану. Поскольку Иран - это для них враг. В том числе и по религиозным соображениям. Наберут с подворотни ...
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем