Килограммовый Lenovo ThinkPad X13s работает больше суток

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Qualcomm сейчас является главным производителем процессоров для мобильных устройств. Этого ей мало и компания старается проникнуть на рынок персональных компьютеров, потеснив Intel и AMD. В рамках этих намерений в США начались продажи первого ноутбука на процессоре Snapdragon 8cx Gen 3. Им стала модель Lenovo ThinkPad X13s.

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В прошлом декабре Qualcomm говорила, что Snapdragon 8cx Gen 3 получит прирост одноядерной производительности в 40% и многоядерной в 85%. Графика Adreno стала быстрее на 60% по сравнению с предыдущим поколением.

Ноутбук обладает экраном 13,3 дюйма и аккумулятором, обещающим 28 часов работы без подзарядки. Он очень тонкий и весит всего 1,066 кг. Разрешение передней камеры у него составляет 5 Мп.

Появление первого ноутбука на Snapdragon 8cx Gen 3 может немного разбавить доминирование моделей Apple на её процессорах в преддверии выпуска чипов Qualcomm Nuvia, пишет Androidauthority.

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