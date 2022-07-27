Qualcomm сейчас является главным производителем процессоров для мобильных устройств. Этого ей мало и компания старается проникнуть на рынок персональных компьютеров, потеснив Intel и AMD. В рамках этих намерений в США начались продажи первого ноутбука на процессоре Snapdragon 8cx Gen 3. Им стала модель Lenovo ThinkPad X13s.
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В прошлом декабре Qualcomm говорила, что Snapdragon 8cx Gen 3 получит прирост одноядерной производительности в 40% и многоядерной в 85%. Графика Adreno стала быстрее на 60% по сравнению с предыдущим поколением.
Ноутбук обладает экраном 13,3 дюйма и аккумулятором, обещающим 28 часов работы без подзарядки. Он очень тонкий и весит всего 1,066 кг. Разрешение передней камеры у него составляет 5 Мп.
Появление первого ноутбука на Snapdragon 8cx Gen 3 может немного разбавить доминирование моделей Apple на её процессорах в преддверии выпуска чипов Qualcomm Nuvia, пишет Androidauthority.