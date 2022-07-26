Lenovo Legion Y27q-30 можно регулировать во всех направлениях

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Во вторник компания Lenovo представила игровой монитор Legion Y27q-30. Он создан на смену ранее выпущенному Y27q-20.

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Новинка обладает 27-дюймовой панелью LCD с разрешением 2560 х 1440 и частотой до 165 Гц, а в отдельных случаях до 180 Гц.

Поддерживаются стандарты AMD FreeSync Premium и AdaptiveSync. Максимальная яркость составляет 400 нит. Экран получил контрастность 1000:1 и 10-битный цвета. Он охватывает 99% и 95% диапазонов sRGB и DCI-P3.

Среди разъёмов нашлись два HDMI 2.0 и один DP 1.4. У HDMI частота максимум 144 Гц, DP выдаёт до 180 Гц.

Подставка у этого монитора регулируемая, его можно вращать, поднимать и опускать. В наличие есть два встроенных динамика с мощностью 3 Вт.

Lenovo не назвала цены и сроки начала продаж Legion Y27q-30, пишет Gizmochina.





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