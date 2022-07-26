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Опубликованное на китайском сайте Weibo главой Lenovo Ченом Джином официальное видео демонстрирует вспомогательный экран аппарата Razr 2022 производства Motorola. Чуть раньше он же позволил впервые взглянуть на основной экран этого устройства. Предположительно, релиз смартфона был перенесён. Конкурентами данной модели будут Galaxy Z Flip 4 и Oppo Find N второго поколения.

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На видео показан дизайн устройства. На достаточно крупном экране отображается игра в кости. Ещё видны две расположенные горизонтально камеры и светодиодная вспышка. Главная камера имеет разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп.

Razr 2022 получит внутренний экран с вырезом в виде отверстия и тонкой нижней рамкой. Работать устройство будет на Snapdragon 8+ Gen 1.

Размер внутреннего экрана должен быть 6,7 дюйма при частоте 120 Гц, разрешение фронтальной камеры 32 Мп. У него будет до 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилище. Используется система Android 12 и зарядка 25 Вт, сообщает Gizmochina.

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