Huawei MatePad Pro будет анонсирован 27 июля

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Компания Huawei ранее сообщила, что 27 июля в Китае будет анонсирован 11-дюймовый планшет MatePad Pro и ряд других устройств. Некоторые характеристики уже стали известны из слухов, другие благодаря прохождению сертификации TAF в Китае.

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Устройство с модельным номером GOT-AL09 обладает экраном OLED с вырезом для передней камеры. Планшет прошлого поколения имеет экран LCD.

Сзади будет три камеры, как у смартфонов. Установлена операционная система Huawei HarmonyOS 3.0. Среди стандартов связи Wi-Fi и 4G LTE. 5G Huawei не предлагает из-за санкций со стороны США. Ёмкость батареи 8200 мАч, скорость зарядки неизвестна.

Несколькими днями ранее было опубликовано изображение планшета. На нём показан обновлённый внешний вид с круглым вырезом для камеры сзади, как у смартфонов серии Mate 40, пишет Gizmochina.

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