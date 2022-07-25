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У OnePlus 10T не будет ползунка уведомлений и камеры с брендом Hasselblad
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Анонс смартфона OnePlus 10T назначен на 3 августа и чем ближе этот тем, тем больше информации становится известно о нём. В частности, на это раз речь зашла об отсутствии двух важных характеристик в виде ползунка уведомлений и камер Hasselblad.

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В интервью сайту The Verge главный дизайнер OnePlus Хоуп Лю объяснила причины таких решений. Ползунок уведомлений привычен на прежних смартфонах OnePlus, позволяя быстро включить/выключить вибрацию и беззвучный режим, не включая экран. В OnePlus 10T от него избавились с целью освободить место для «зарядки высокой мощности, большого аккумулятора и улучшенного сигнала антенны».

Хотя ползунок снаружи кажется небольшим, на системной плане внутри корпуса он занимает 30 мм². Чтобы принести описанные выше улучшения и не сделать аппарат значительно толще, ползунком пожертвовали.

Бренд Hasselblad остался в прошлом ради сохранения умеренной цены 10T. OnePlus «старалась предложить флагман с максимальной производительностью в этой ценовой категории». 10T получит основную камеру 50 Мп с сенсором Sony IMX766, 10-битный цвет, режим ночной съёмки и «улучшенную фотографию HDR».

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Среди прочих компонентов ожидается плоский экран 6,7 дюйма и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Будут предлагаться устройства матового чёрного и глянцевого зелёного цветов, сообщает Neowin.

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#смартфоны #oneplus
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