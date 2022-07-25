До анонса остаётся чуть больше двух недель

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Samsung скоро представит гибкие смартфоны нового поколения Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Тогда же компания анонсирует смарт-часы Galaxy Watch 5.

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Ожидается поступление в продажу моделей Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Уже появлялись сведения о некоторых их характеристиках, а теперь были названы цены.

Часы Galaxy Watch 5 выпустят в двух размерах. Базовая модель с поддержкой Bluetooth оценена в 259,98 евро, а модель 44 мм с Bluetooth стоит 286,90 евро. Часы Galaxy Watch 5 Pro 45 мм предложат за 430,89 евро. В другие странах цены могут быть чуть ниже европейских.

Дизайн должен остаться неизменным по сравнению с предшественниками. Это означает круглый циферблат и несколько датчиков для отслеживания медицинских показателей. Часы будут работать на системе Wear OS, у Galaxy Watch 5 Pro будет аккумулятор 572 мАч, пишет Gizmochina.

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