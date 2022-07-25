Не в первый раз появляется информация о том, что компания Samsung ведёт работу над планшетом средней ценовой категории Galaxy Tab A7 (2022). Недавно Samsung сообщила, что на 10 августа запланировано мероприятие Unpacked. Скорее всего там состоятся анонсы таких устройств, как Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch Series 5 и наушников Galaxy Buds 3 Pro TWS. Пока неясно, войдёт ли в этот список Tab A7 (2022). Пока же в очередной раз появилась возможность изучить внешний вид планшета.
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Называться он должен Galaxy Tab A7 2022 Edition. Это устройство заменит собой Galaxy Tab A7 от сентября 2020 года. Внешний вид остался почти без изменений. В данном случае показан серый планшет, но могут существовать и другие цветовые варианты.
Планшет обладает экраном LCD размером 10,4 дюйма с разрешением 1200 х 2000. Спереди у него камера 5 Мп, сзади 8 Мп. Установлена система Android 11, что не радует в преддверии появления уже Android 13.
Используется процессор Unisoc T618, память 3 ГБ, хранилище 32 ГБ, батарея 7040 мАч. Можно будет установить карту памяти microSD.
В Европе цена планшета ожидается 199 евро. В каких конкретно странах будут продажи, пока неизвестно, пишет Gizmochina.