Компания Motorola в настоящее время готовится представить смартфон на смену ранее выпущенному Moto G31. Аппарат получит очевидное название Moto G32 и сейчас появилась возможность ознакомиться с его внешним видом.
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Инсайдер Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) совместно с изданием Compare Dial поделился официальными изображениями устройства. Благодаря этому можно разглядеть его со всех сторон.
Moto G32 показан в чёрном и красном цветовых вариантах. Согласно прошлым утечкам данных, будут также серая и серебристая версии. Спереди находится отверстие и достаточно широкая нижняя рамка. Внизу располагается разъём 3,5 мм, USB-C и решётка динамика. На левом краю корпуса разместили слот для SIM-карты.
На другой стороне находится регулятор громкости и кнопка питания, внутри которой скорее всего разместили сканер отпечатков. Сзади три камеры, изменившиеся по сравнению с предшественником. Надпись показывает разрешение основной камеры в 50 Мп. Остальные задние сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, разрешение передней камеры составит 8 Мп.
Ожидается использование панели IPS LCD размером 6,5 дюйма с разрешением HD+ и обновления 90 Гц. Должна быть установлена система Android 12.
Применяется не самый модный процессор Unisoc T606, только 3 ГБ памяти и аккумулятор 5000 мАч, объём хранилища скорее всего 32 ГБ. Ещё может быть зарядка мощностью 33 Вт. Европейская цена за всё это составит 229 евро и релиз не исключён в ближайшие дни, пишет Gizmochina.