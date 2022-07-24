Его анонс запланирован на 3 августа

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3 августа Motorola представит флагманский смартфон Moto X30 Pro, способный похвастаться процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и основной камерой с разрешением 200 Мп. Глава подразделения мобильных телефонов Lenovo China Чен Джин рассказал о быстрой зарядке X30 Pro.

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В прошлом году принадлежащий Lenovo американский бренд анонсировал в Китае модель Motorola Edge X30. В нём мощность зарядки составляла 68 Вт при аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч. Ранее в этом году Джин показал изображение зарядки мощностью 125 Вт. Теперь он повторно продемонстрировал его на Weibo и подтвердил поддержку в Moto X30 Pro. Ёмкость батареи в этом устройстве ожидается 4500 мАч и будет также беспроводная зарядка.

Аппарат получит экран P-OLED размером 6,73 дюйма с отверстием по центру и изогнутыми сторонами. У него будет разрешение Full HD+ и частота 144 Гц. Ещё ожидается до 12 ГБ памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилище UFS 3.1.

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Разрешение передней камеры должно составить 60 Мп, основной задней 200 Мп, сверхширокоугольной 50 Мп и макро 12 Мп. Установлена система Android 12 с оболочкой MyUI 4.0. Внутри экрана находится сканер отпечатков. На мировой рынок аппарат может поступить под названием Motorola Edge 30 Ultra. Также 3 августа ожидается анонс Motorola Razr 2022, пишет Gizmochina.