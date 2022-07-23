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Бразилец заказал в магазине Amazon видеокарту GeForce RTX 3090 Ti и получил песок
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Хотя цены в интернет-магазинах вроде Aliexpress могут быть намного ниже цен в российских магазинах (про которые мы каждый день читаем о снижении цен), истории вроде этой отбивают у некоторых несмелых покупателей желание заказывать из-за границы что-то дороже ремешка для часов. Постоянно происходят случаи, когда покупатели получают не то, что заказывали, или не получают вообще ничего. Обычно об этом можно узнать из комментариев к товару на его странице в магазине, но бывает, что распаковку посылки записывают на видео. Именно так поступил Маурисио Такеда, опубликовавший видео с распаковкой видеокарты RTX 3090 Ti.

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Распределение веса этой посылки показалось ему подозрительным, так что он попросил жену записать видео. Маурисио заказал видеокарту Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock на сайте Amazon во время распродажи Prime Days. В Бразилии цены на видеокарты сейчас тоже снижаются, но наценка есть и там. Цена карты составляла 14500 реалов или $2637, но за эти деньги прислали лишь банки с песком.

Несмотря на жалобы, в Amazon, глава которой является одним из главных богачей планеты, ничего предпринимать не стали. После многократных звонков на протяжении многих дней клиент получил электронное письмо со ссылкой на удаление своей учётной записи Amazon.

В результате Маурисио подал иск в суд мелких тяжб. История попала в заголовки национальных газет, после чего в Amazon надумали начать шевелиться.

Не так давно у Патрика Кеннеди из ServeTheHome случилась похожая проблема. Вместо видеокарты GeForce RTX 3090 ему прислали RTX 3070. Этот заказ также сделали во время Amazon Prime Days, пишет Videocardz.

Подобные случаи напоминают, что выгодные покупки в интернет-магазинах могут стоить много денег и нервов, а также о необходимости проверять содержимое посылки прямо на почте и записывать распаковку на видео.

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